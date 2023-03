Tendenze unghie 2023 | rendi unica la tua manicure

Leggi su pianetadonne.blog

(Di lunedì 27 marzo 2023) Ladi tendenza per questa primaveraè un ritorno alla semplicità, alla natura, alla luce, in un’esplosione di colori, rigorosamente pastello, come i petali dei fiori. Ma non sono solo le tonalità a farsi soft, in questo nuovo trend anche le forme si ammorbidiscono e arrotondano le spigolosità invernali. Vediamo insieme tutti i dettagli. Tendenzanail art di primavera: la forma dellePoco importa che siano vestite di smalto tradizionale, in gel, in semipermanente o con la ricostruzione, leabbandonano gli sfarzi della stagione fredda, quando dovevano farsi notare per le feste, e si preparano ad accogliere una linea pulita, fresca, ariosa e allegra. Una ventata di innocenza, un arcobaleno luminoso, uno specchio che riflette la luminosità del cielo terso, vanno ...