Nikita Pelizon riceve una sorpresa, nessuno si alza. Il rimprovero di Signorini (Di lunedì 27 marzo 2023) Nikita Pelizon durante la semifinale del Grande Fratello Vip 7 ha vissuto una bellissima sorpresa. I genitori con cui ha avuto un rapporto altalenante e dai quali si è separata soprattutto negli ultimi anni, le hanno scritto una tenerissima lettera piena di amore e stima. Leggi anche: Dove vedere la replica del Grande Fratello Vip 7 Il rimprovero di Alfonso Signorini: “Non mi è piaciuto per niente” Quando la concorrente è rientrata dalla mistery dove ha visto la sorpresa, c’è stato il gelo in salone. Solamente Milena Miconi ha abbracciato la vippona, invece gli altri sono rimasti incollati sui divani, mentre alcuni addirittura sono usciti fuori. Alfonso Signorini vedendo questo comportamento ha commentato con grande amarezza: “Beh che dire, sarà anche coerenza, ... Leggi su tutto.tv (Di lunedì 27 marzo 2023)durante la semifinale del Grande Fratello Vip 7 ha vissuto una bellissima. I genitori con cui ha avuto un rapporto altalenante e dai quali si è separata soprattutto negli ultimi anni, le hanno scritto una tenerissima lettera piena di amore e stima. Leggi anche: Dove vedere la replica del Grande Fratello Vip 7 Ildi Alfonso: “Non mi è piaciuto per niente” Quando la concorrente è rientrata dalla mistery dove ha visto la, c’è stato il gelo in salone. Solamente Milena Miconi ha abbracciato la vippona, invece gli altri sono rimasti incollati sui divani, mentre alcuni addirittura sono usciti fuori. Alfonsovedendo questo comportamento ha commentato con grande amarezza: “Beh che dire, sarà anche coerenza, ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... impan1cata : RT @Steev_mai: la puntata della semifinale ha un solo nome NIKITA PELIZON la protagonista indiscussa dal primo giorno, mi dispiace per i f… - tuttopuntotv : Nikita Pelizon riceve una sorpresa, nessuno si alza. Il rimprovero di Signorini #gfvip #gfvip7 #nikiters #nikella… - Novella_2000 : Nikita Pelizon riceve una sorpresa dalla sua famiglia, i Vipponi si alzano e vanno via #gfvip #nikiters - saudadeRD : RT @Steev_mai: la puntata della semifinale ha un solo nome NIKITA PELIZON la protagonista indiscussa dal primo giorno, mi dispiace per i f… - Steev_mai : RT @Steev_mai: la puntata della semifinale ha un solo nome NIKITA PELIZON la protagonista indiscussa dal primo giorno, mi dispiace per i f… -