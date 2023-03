L’amministrazione giudiziaria per Brt e Geodis, il Tribunale: “Un nuovo potere dei processi lavorativi alternativo allo Stato” (Di lunedì 27 marzo 2023) Facchini e corrieri costretti a “turni massacranti“, obbligati a vedersi scalare dallo “stipendio” già basso le rate dei furgoncini, abituati a non godere di ferie o giorni malattie e, come animali da pascolo, spinti a una “transumanza” da una società all’altra ogni due anni affinché un colosso della logistica potesse fare utili e risparmiare 100mila euro l’anno almeno da 10 anni. Questo quadro da schiavismo del terzo millennio con lo sfruttamento di manodopera perlopiù straniera sottomessa e destinata ad accettare “qualsiasi situazione peggiorativa per il timore di perdere il lavoro”, come raccontato da una sindacalista, è contenuto in due provvedimenti del Tribunale di Milano con cui sono state sottoposte ad amministrazione giudiziaria la Brt, ex Bartolini, e la Geodis. E su cui la procura di Milano indaga da mesi: ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di lunedì 27 marzo 2023) Facchini e corrieri costretti a “turni massacranti“, obbligati a vedersi scalare d“stipendio” già basso le rate dei furgoncini, abituati a non godere di ferie o giorni malattie e, come animali da pascolo, spinti a una “transumanza” da una società all’altra ogni due anni affinché un colosso della logistica potesse fare utili e risparmiare 100mila euro l’anno almeno da 10 anni. Questo quadro da schiavismo del terzo millennio con lo sfruttamento di manodopera perlopiù straniera sottomessa e destinata ad accettare “qualsiasi situazione peggiorativa per il timore di perdere il lavoro”, come raccontato da una sindacalista, è contenuto in due provvedimenti deldi Milano con cui sono state sottoposte ad amministrazionela Brt, ex Bartolini, e la. E su cui la procura di Milano indaga da mesi: ...

