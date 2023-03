Ciclismo | operazione alla mano per Kristian Sbaragli dopo la caduta in Catalogna

Leggi su oasport

(Di lunedì 27 marzo 2023) Non solo Dario Cataldo, che ha riportato le condizioni peggiori. Italiani incerottatila Volta a Catalunya finita ieri.è finito a terra nella prima tappa della corsa iberica e si è ritirato il giorno successivo. Problemi ad unaper il corridore della Alpecin-Deceuninck che sarà costretto ad uno stop di qualche settimana, saltando la campagna del Nord. Le sue parole sui social: “ladi lunedìVuelta Catalunya, ieri (sabato, ndr) sono stato operatoscafoide delladestra. Tutto è andato per il meglio e da adesso inizia la fase di riabilitazione e recupero. L’obiettivo rimane quello di poter essere al via del Giro d’Italia il prossimo 6 Maggio”. Poi un pensiero per Cataldo: “Voglio ...