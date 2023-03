Abodi: «Juve? Non trasformiamo processo in una partita» (Di lunedì 27 marzo 2023) «Il rischio è quello di trasformare il processo penale e sportivo quasi in una partita di calcio, nella quale si confrontano le squadre. Al centro ci sono delle regole e dobbiamo fare in modo che queste vengano conosciute, rispettate e là dove non sono rispettate si intervenga». Così il Ministro dello Sport Andrea Abodi ha L'articolo proviene da Calcio e Finanza. Leggi su calcioefinanza (Di lunedì 27 marzo 2023) «Il rischio è quello di trasformare ilpenale e sportivo quasi in unadi calcio, nella quale si confrontano le squadre. Al centro ci sono delle regole e dobbiamo fare in modo che queste vengano conosciute, rispettate e là dove non sono rispettate si intervenga». Così il Ministro dello Sport Andreaha L'articolo proviene da Calcio e Finanza.

