Sofia Goggia: “Non sono single”. Le voci insistenti su Massimo Giletti (Di domenica 26 marzo 2023) Abituata da sempre a tenere ben distinte la sfera professionale da quella privata, questa volta Sofia Goggia ha voluto fare un’eccezione. E, in un’intervista rilasciata a Di Più, si è sbilanciata dopo le numerose voci che la vorrebbero sentimentalmente legata a Massimo Giletti. La sciatrice, campionessa olimpica e orgoglio italiano per la sua ricca carriera di successi, non ha espressamente fatto il nome del giornalista ma ha ammesso allo stesso tempo di non essere single. Cosa si nasconde dietro le sue parole? Sofia Goggia e i rumors su Massimo Giletti: ora parla la sciatrice Si infittisce il mistero attorno alla vita sentimentale di Sofia Goggia, sciatrice di grande successo nonché ... Leggi su dilei (Di domenica 26 marzo 2023) Abituata da sempre a tenere ben distinte la sfera professionale da quella privata, questa voltaha voluto fare un’eccezione. E, in un’intervista rilasciata a Di Più, si è sbilanciata dopo le numeroseche la vorrebbero sentimentalmente legata a. La sciatrice, campionessa olimpica e orgoglio italiano per la sua ricca carriera di successi, non ha espressamente fatto il nome del giornalista ma ha ammesso allo stesso tempo di non essere. Cosa si nasconde dietro le sue parole?e i rumors su: ora parla la sciatrice Si infittisce il mistero attorno alla vita sentimentale di, sciatrice di grande successo nonché ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... SMSNEWSOFFICIAL : @BenAffleck in esclusiva a @chetempochefa Tra gli ospiti il ministro della Cultura Gennaro Sangiuliano, Daniel Penn… - MontiFrancy82 : @BenAffleck in esclusiva a @chetempochefa Tra gli ospiti il ministro della Cultura Gennaro Sangiuliano, Daniel Penn… - damy85twit : RT @domenicoditell1: @chetempochefa #CTCF stasera ci saranno la grande Sofia Goggia, il grande Diodato e il grande Ben Affleck. Da non perd… - domenicoditell1 : @chetempochefa #CTCF stasera ci saranno la grande Sofia Goggia, il grande Diodato e il grande Ben Affleck. Da non perdere - franco_misci : RT @giomalago: Quarta Coppa del Mondo di discesa #scialpino, la terza consecutiva: sempre più nella leggenda! Applausi a un'immensa @goggia… -