Che tempo che fa | stasera 26 marzo ospiti Ben Affleck | Daniel Pennac e Diodato

stasera tra gli ospiti di Che tempo che fa del 26 marzo ci sono Ben Affleck, Daniel Pennac, Diodato, Emmanuel Carrère e Sofia Goggia. Che tempo Che Fa torna stasera 26 marzo su Rai 3 dalle 20:00. Tra gli ospiti della puntata ci sono, il due volte Premio Oscar Ben Affleck e il vincitore della 70esima edizione del Festival di Sanremo Diodato. In studio con Fabio Fazio anche Luciana Littizzetto, Filippa Lagerbåck, Gigi Marzullo, Nino Frassica, Simona Ventura, Maurizio Ferrini alias la Signora Coriandoli.

