Ascolti TV | Sabato 25 marzo 2023. Amici a 4 milioni (28.2%), Il Cantante Mascherato cala a 2 mln con il 17.2% (Tutti in Maschera 2,98 mln – 16.1%) (Di domenica 26 marzo 2023) Maria De Filippi - Amici 2023 (foto US Fascino) Nella serata di ieri, Sabato 25 marzo 2023, su Rai1 Il Cantante Mascherato, in onda dalle 22:13 alle 1:13, ha conquistato 2.068.000 spettatori pari al 17.2% di share (Tutti in Maschera, dalle 21:35 alle 22:08, a 2.986.000 e il 16.1%). Su Canale5 Amici, dalle 21:29 alle 00:46, ha raccolto 4.008.000 spettatori con uno share del 28.2%. Su Rai2 F.B.I. ha interessato 1.007.000 spettatori (5.4%) e F.B.I. International 774.000 spettatori (4.6%). Su Italia1 Animali fantastici – I crimini di Grindelwald ha intrattenuto 693.000 spettatori (4.3%). Su Rai3 Sapiens – Un solo pianeta sigla 747.000 spettatori con il 4.9%. Su Rete4 Pulp Fiction totalizza un a.m. di ... Leggi su davidemaggio (Di domenica 26 marzo 2023) Maria De Filippi -(foto US Fascino) Nella serata di ieri,25, su Rai1 Il, in onda dalle 22:13 alle 1:13, ha conquistato 2.068.000 spettatori pari al 17.2% di share (in, dalle 21:35 alle 22:08, a 2.986.000 e il 16.1%). Su Canale5, dalle 21:29 alle 00:46, ha raccolto 4.008.000 spettatori con uno share del 28.2%. Su Rai2 F.B.I. ha interessato 1.007.000 spettatori (5.4%) e F.B.I. International 774.000 spettatori (4.6%). Su Italia1 Animali fantastici – I crimini di Grindelwald ha intrattenuto 693.000 spettatori (4.3%). Su Rai3 Sapiens – Un solo pianeta sigla 747.000 spettatori con il 4.9%. Su Rete4 Pulp Fiction totalizza un a.m. di ...

