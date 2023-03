PALINSESTI 2-8 APRILE 2023 | LA FINALE DEL GFVIP | BACK TO SCHOOL | ROCCO SCHIAVONE

(Di sabato 25 marzo 2023) IRai, Mediaset, La7 e le altre tv dal 2 all’8. Su Rai1 chiude Resta Con Me mentre su Canale 5 c’è ladel GF Vip e l’ultima puntata di Felicissima Sera. Tra le reti “giovani”: su Rai2 parte la quinta stagione di, mentre su Italia 1 Federica Panicucci conduce la seconda edizione diTo. PRIMA SERATA RAI – MEDIASET – LA7 – TV8 Rai 1 Canale 5 D Resta Con MeL Resta Con Me FINEM Imma Tataranni (R)M –G Un Passo dal Cielo 7V Via CrucisS Il Cantante Mascherato D Lo Show dei RecordL GF Vip FINEM Juventus-Inter (Coppa Italia)M Cremonese-Fiorentina (Coppa Italia)G La Mia Banda Suona il PopV Felicissima Sera (Pio & Amedeo) FINES Amici Rai 2 Italia 1 D NCIS Los Angeles + Blue Bloods 1°TvL ...

... diretta su Sky Go e NOW Tutti i gol 'live' per non perdersi nulla di questo emozionante campionato di Serie C giunto alla sua 49esima edizione che si concludera' il prossimo 23. Collegamenti ...... la biografia Classe 1969, Pier Silvio Berlusconi è nato il 28a Milano sotto il segno del ... Nel 1996 è il responsabile Coordinamentoe programmi Mediaset e tre anni dopo è il ...Piersilvio Berlusconi lo aveva richiesto in sede di presentazione deied è stato accontentato: l'edizione 7 del reality di Canale5 chiude i battenti il 3, con la finale alla quale ...

IL TRIO MUTANDA – IN ESCLUSIVA PRIMA TV Dall’11 aprile dal lunedì al venerdì alle 13.40. Il trio più spassoso e sgangherato di sempre è pronto ad ...Netflix, catalogo aprile 2023: quali sono le serie tv e i film in uscita Il calendario con le date delle nuove uscite dei prodotti netflix.