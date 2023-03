Tempesta d' amore | puntate tedesche | Gerry fa una proposta inaspettata a Shirin

(Di venerdì 24 marzo 2023)d'riserverà al suo pubblico un finale da sogno per una delle coppie più amate di sempre, ossia. Stando alle anticipazioni relative alle prossime, infatti, i due finalmente decideranno di convolare a nozze. Nel corso degli episodi italiani stiamo assistendo alla problematica relazione cheha intrapreso con Henning, che, però, non fa che umiliare la ragazza non ritenendola alla sua altezza e delle sue frequentazioni. Intanto,continuerà a soffrire per il sentimento che prova per la Ceylan, la quale, però, non lo ricambia. Ebbene, questa situazione presto comincerà a cambiare nel momento in cui il fratello di Max si avvicinerà a Merle, un'altra donna. Questa novità farà molto ingelosire ...

La vita di Paul Lindbergh (Sandro Kirtzel) sta per cambiare per sempre. Nelle prossime puntate italiane di Tempesta d'amore prenderà infatti il via una storyline drammatica incentrata proprio sul bel protagonista della diciottesima stagione della soap. E da quel momento nulla sarà più come prima

Tempesta d’Amore, anticipazioni dal 25 al 31 marzo 2023: arriva Anna, la nonna di Paul SuperGuidaTV

La vita di Paul Lindbergh (Sandro Kirtzel) sta per cambiare per sempre. Nelle prossime puntate italiane di Tempesta d'amore prenderà infatti il via una storyline drammatica incentrata proprio sul bel ...