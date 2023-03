Meloni acclamata dai vertici di Kiev, così la risposta della premier è diventata virale tra gli ucraini – Il video (Di venerdì 24 marzo 2023) È diventato popolare tra i vertitici di Kiev l’intervento della premier Meloni in Aula sulla sull’invio di armi all’Ucraina. A farlo girare in rete, da Twitter fino a Telegram, sono gli stessi ucraini. Tra questi, Anton Gerashenko, consigliere del ministero dell’Interno ucraino, che sui social media ha ringraziato la presidente del Consiglio «per il supporto», dopo la citazione della leader di FdI che, rispondendo all’intervento del M5S, ha detto: «Ci dite “fermatevi”? Dovete dirlo a Putin. Se noi ci fermiamo consentiamo l’invasione dell’Ucraina. Non sono così ipocrita da scambiare un’invasione con la parola pace. Non supportare l’Ucraina significherebbe riconoscere a Putin il diritto di invadere un territorio straniero». Sullo stesso tono anche il commento di Andriy ... Leggi su open.online (Di venerdì 24 marzo 2023) È diventato popolare tra i vertitici dil’interventoin Aula sulla sull’invio di armi all’Ucraina. A farlo girare in rete, da Twitter fino a Telegram, sono gli stessi. Tra questi, Anton Gerashenko, consigliere del ministero dell’Interno ucraino, che sui social media ha ringraziato la presidente del Consiglio «per il supporto», dopo la citazioneleader di FdI che, rispondendo all’intervento del M5S, ha detto: «Ci dite “fermatevi”? Dovete dirlo a Putin. Se noi ci fermiamo consentiamo l’invasione dell’Ucraina. Non sonoipocrita da scambiare un’invasione con la parola pace. Non supportare l’Ucraina significherebbe riconoscere a Putin il diritto di invadere un territorio straniero». Sullo stesso tono anche il commento di Andriy ...

