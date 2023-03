LIVE Serbia-Italia 0-2 | amichevole U21 calcio in DIRETTA | Mulattieri con la sua doppietta decide la partita!

(Di venerdì 24 marzo 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA93? Finisce la partita,U21 0-2. 92? Partita che si avvia verso la conclusione. 90? Ci saranno tre minuti di recupero. 88? Esposito per Parisi che al volo manda sull’esterno della rete. 86? Partita che viaggia ora su ritmi molto bassi. 84? Fuori il portiere Caprile, esordio per Sorrentino nell’U21. 82? Prova ad alzare il ritmo la. 80? Stankovic evita il trisno, vola su un tiro di Parisi con il sinistro. 78? La prova del campioncino dell’Empoli, è veramente di grandello, il primo gol può attendere ma lunedì potrebbe già essere il giorno giusto. 76? Fuori Baldanzi, dentro Colombo nell’U21. 74? Giallo per Rogan, fallo su Parisi. 72? Ritmi che sono ...

BACKA TOPOLA () - Penultimo test prima dell' Europeo di giugno per l' Italia Under 21 che oggi (venerdì 24 marzo, ore 18) sfiderà lain amichevole a Backa Topola. Il grande appuntamento in Romania e Georgia si avvicina e gli azzurrini avranno a disposizione questa partita e quella di lunedì (27marzo) a Reggio Calabria contro ...A Backa Topola, l'avversario non è dei più morbidi, ladegli Stankovic, Filip e Nikola, solo il primo figlio dell'ex Inter e attuale tecnico della Sampdoria Dejan. Titolare l'oriundo Zapelli , ...Di seguito, il programma di oggi: Venerdì 24 marzo Ore 18.00 Bulgaria - Montenegro Ore 20.45 Francia - Olanda Ore 20.45- Lituania Ore 20.45 Gibilterra - Grecia Ore 20.45 Repubblica Ceca - ...

LIVE Under 21, Serbia-Italia, le formazioni ufficiali: Baldanzi dietro Mulattieri, c'è Zapelli | Primapagina Calciomercato.com

93' Finisce la partita, Serbia-Italia U21 0-2. 92' Partita che si avvia verso la conclusione. 90' Ci saranno tre minuti di recupero. 88' Esposito per Parisi che al volo manda sull’esterno della rete.In campo anche Vlahovic con la Serbia che affronta la Lituania. In programma anche Gibilterra-Grecia, Repubblica Ceca-Polonia, Moldova Far Oer e Austria-Azerbaijan. Diretta Gol su Sky Sport Football ...