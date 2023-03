LIVE Pattinaggio artistico, Mondiali 2023 in DIRETTA: che libero di Lara Naki Gutmann! Può risalire la china, attesa per le giapponesi (Di venerdì 24 marzo 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 10.42: Bene la combinazione Triplo Lutz+Triplo Toeloop, bene il Triplo Flip, bene il Triplo Loop ma no combo con Doppio Toeloop, bene il triplo Toeloop 10.40: E’ il momento della canadese Madeline Schizas, 20 anni, 16ma dopo il programma corto. E’ nata e vive a Oakville, è allenata a Milton da Nancy Lemaire, Derek Schmidt. E’ stata 13ma al Mondiale di Stoccolma, 12ma al Mondiale dello scorso anno, 19ma ai Giochi di Pechino, decima quest’anno al Four Continents. Si esibisce su un medley tratto dalla Madama Butterfly di Giacomo Puccini: Entrance of Butterfly, Un Bel Di Vedremo 10.39: La coreana Yelim Kim nel programma corto totalizza 114.28 (53.54+60.74), totale di 174.30 che le vale di un soffio la seconda posizione e risale ancora l’azzurra Gutmann 10.37: Inizio da incubo per la coreana che poi si rimette in ... Leggi su oasport (Di venerdì 24 marzo 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA10.42: Bene la combinazione Triplo Lutz+Triplo Toeloop, bene il Triplo Flip, bene il Triplo Loop ma no combo con Doppio Toeloop, bene il triplo Toeloop 10.40: E’ il momento della canadese Madeline Schizas, 20 anni, 16ma dopo il programma corto. E’ nata e vive a Oakville, è allenata a Milton da Nancy Lemaire, Derek Schmidt. E’ stata 13ma al Mondiale di Stoccolma, 12ma al Mondiale dello scorso anno, 19ma ai Giochi di Pechino, decima quest’anno al Four Continents. Si esibisce su un medley tratto dalla Madama Butterfly di Giacomo Puccini: Entrance of Butterfly, Un Bel Di Vedremo 10.39: La coreana Yelim Kim nel programma corto totalizza 114.28 (53.54+60.74), totale di 174.30 che le vale di un soffio la seconda posizione e risale ancora l’azzurra Gutmann 10.37: Inizio da incubo per la coreana che poi si rimette in ...

