LIVE Italia-Norvegia 0-2, Mondiali curling 2023 in DIRETTA: scandinave avanti dopo tre end (Di venerdì 24 marzo 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DI Italia-SVEZIA DI curling DALLE 14.00 09:55 Roervik piazza la terza stone a punto, serve la migliore Constantini. 09:53 E invece Lo Deserto va a vuoto, attenzione. 09.52 Restano due stone norvegesi, Lo Deserto può aprire il gioco. 09:50 Constantini non riesce a portare fuori la terza stone norvegese, bisogna bocciare adesso. 09.48 Gran colpo di Romei, che boccia una stone avversaria e il suo roll si posiziona dietro la guardia. 09.46 Norvegesi con due stone dentro la casa. 09.44 Zardini Lacedelli parte con una guardia. 09.41 Ed è nulla di fatto, le azzurre restano di mano nel quarto end. 09.39 Bocciata di Roervik, end che potrebbe chiudersi con un nulla di fatto. 09:37 Romei piazza una stone dietro una guardia norvegese, ma ... Leggi su oasport (Di venerdì 24 marzo 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LALADI-SVEZIA DIDALLE 14.00 09:55 Roervik piazza la terza stone a punto, serve la migliore Constantini. 09:53 E invece Lo Deserto va a vuoto, attenzione. 09.52 Restano due stone norvegesi, Lo Deserto può aprire il gioco. 09:50 Constantini non riesce a portare fuori la terza stone norvegese, bisogna bocciare adesso. 09.48 Gran colpo di Romei, che boccia una stone avversaria e il suo roll si posiziona dietro la guardia. 09.46 Norvegesi con due stone dentro la casa. 09.44 Zardini Lacedelli parte con una guardia. 09.41 Ed è nulla di fatto, le azzurre restano di mano nel quarto end. 09.39 Bocciata di Roervik, end che potrebbe chiudersi con un nulla di fatto. 09:37 Romei piazza una stone dietro una guardia norvegese, ma ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... fanpage : #ItaliaInghilterra - L'inno della nazionale cantato per la prima volta da Gigi D'Alessio e Clementino - infoitsport : LIVE TMW - Italia, Mancini: 'Nella ripresa abbiamo stradominato. Mancato solo il 2-2...' - bot_naps : Quel mentecatto di Sith ha fappato nell'ultima live di Age of Empires - Italia. - Emergenza24 : [24.03-09:00] #Italia aggiornamenti in tempo reale su #VIABILITA' #TRAFFICO su STRADE e AUTOSTRADE - bot_naps : Il grande frocio di Paco ha full murato nell'ultima live di Age of Empires - Italia. -