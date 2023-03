Vai agli ultimi Twett sull'argomento... Palazzo_Chigi : Eccidio delle Fosse Ardeatine, la dichiarazione del Presidente @GiorgiaMeloni ?? - RaiTre : Il corpo e il nome. Gli ignoti delle Fosse Ardeatine. Questa sera alle 23.05 su #Rai3. Il #24marzo 1944, 335 civili… - robersperanza : 24 marzo 1944. Eccidio delle Fosse Ardeatine. - angelopropato1 : RT @confundustria: Il P.d.C. ricorda la barbarie nazista delle Fosse Ardeatine puntualizzando che fu una rappresaglia per l'attentato Parti… - LumsaNews : #FosseArdeatine, l'omaggio di #Mattarella al mausoleo nel 79esimo anniversario di Maddalena Lai #LumsaNews -

Il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, oggi ha raggiunto il Mausoleo delleper la commemorazione del 79esimo anniversario dell'eccidio dei 335 civili, prigionieri politici, ebrei, militari, detenuti comuni, assassinati dai nazisti il 24 marzo del 1944 per ...La presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, in un messaggio scrive che "oggi l'Italia onora le vittime dell'eccidio delle. Settantanove anni fa 335 italiani sono stati barbaramente ..."Il 24 marzo del 1944 a Roma, 335 italiani furono trucidati alledalle truppe naziste. Oggi, a 79 anni da quell'eccidio, è nostro dovere ricordare quelle donne e quegli uomini, non solo per tenerne viva la memoria ma anche perché la rimembranza ...

Fosse Ardeatine, Mattarella a Mausoleo per rendere omaggio - Politica Agenzia ANSA

l presidente del Consiglio comunale Massimo Cameliani ha partecipato alla cerimonia del 79° anniversario dell’eccidio delle Fosse Ardeatine, a Roma, per commemorare il ravennate Giovanni Frignani, ...Arrivato al Mausoleo delle Fosse Ardeatine, il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella, seguito dal ministro della Difesa Guido Crosetto, ha reso omaggio alle vittime nel giorno del 79esimo ...