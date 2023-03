DIRETTA MotoGP, GP Portimao 2023 LIVE: risultati e classifica FP2 (Di venerdì 24 marzo 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Programma, orari e tv della giornata – La cronaca della FP1 Buongiorno amici di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE della seconda sessione di prove libere del Gran Premio del Portogallo, primo appuntamento del Mondiale di MotoGP 2023. Si torna in azione sul tracciato di Portimao per un turno di capitale importanza. Da questa stagione, infatti, la FP2 sarà di un’ora e deciderà già quali piloti entreranno nella top10 e, di conseguenza, eviteranno la Q1 domani in qualifica. La sessione prenderà il via alle ore 16.00 italiane e daranno modo a team e piloti di lavorare per sessanta minuti sulle rispettive moto per trovare la giusta alchimia tra time attack e simulazione di passo gara. La sessione di questa mattina ci ha già fatto ... Leggi su oasport (Di venerdì 24 marzo 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LAProgramma, orari e tv della giornata – La cronaca della FP1 Buongiorno amici di OA Sport e benvenuti alladella seconda sessione di prove libere del Gran Premio del Portogallo, primo appuntamento del Mondiale di. Si torna in azione sul tracciato diper un turno di capitale importanza. Da questa stagione, infatti, la FP2 sarà di un’ora e deciderà già quali piloti entreranno nella top10 e, di conseguenza, eviteranno la Q1 domani in qualifica. La sessione prenderà il via alle ore 16.00 italiane e daranno modo a team e piloti di lavorare per sessanta minuti sulle rispettive moto per trovare la giusta alchimia tra time attack e simulazione di passo gara. La sessione di questa mattina ci ha già fatto ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... MauroLcc1955 : RT @SkySportMotoGP: ???????? ?????????????? ???????????? ???? ?????????? ???? ???????????? ?? ?????? ??:????.??????, ?????????????? ???? ?????? ?? ???????????? Pecco e Quartararo in Top 10 ? https://t… - paoloangeloRF : Il racconto delle prove libere - ElenaBaiocco : RT @Radio1Rai: #MotoGP Al via oggi la stagione 2023 con il Gran Premio del #Portogallo. Sono in corso le prime prove libere che riprenderan… - LucaCesaretti : RT @Radio1Rai: #MotoGP Al via oggi la stagione 2023 con il Gran Premio del #Portogallo. Sono in corso le prime prove libere che riprenderan… - Radio1Rai : #MotoGP Al via oggi la stagione 2023 con il Gran Premio del #Portogallo. Sono in corso le prime prove libere che ri… -