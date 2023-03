"Avvelenata con metalli pesanti". Chi è la dissidente russa che critica Putin (Di venerdì 24 marzo 2023) Elvira Vikhareva, esponente dell'opposizione al presidente russo Vladimir Putin, ha denunciato di essere stata Avvelenata con il bicromato di potassio, una sostanza altamente tossica e cancerogena. Nei suoi post sui social attaccava il Cremlino e criticava la guerra in Ucraina Leggi su ilgiornale (Di venerdì 24 marzo 2023) Elvira Vikhareva, esponente dell'opposizione al presidente russo Vladimir, ha denunciato di essere statacon il bicromato di potassio, una sostanza altamente tossica e cancerogena. Nei suoi post sui social attaccava il Cremlino eva la guerra in Ucraina

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... Agenzia_Ansa : Giovane e disposta a tutto per combattere il regime di Putin. Sarebbe questo il motivo per il quale la 32enne Elvir… - RaiNews : In ospedale dissidente russa di 32 anni: è stata avvelenata con metalli pesanti. Il sito indipendente Meduza riferi… - fanpage : Avvelenata con sali di metalli pesanti. È questo quello che sarebbe successo a Elvira Vikhareva, 32enne attivista… - annalaurabar : RT @RaiNews: In ospedale dissidente russa di 32 anni: è stata avvelenata con metalli pesanti. Il sito indipendente Meduza riferisce che, do… - AntonioSassone7 : RT @HuffPostItalia: Giovane e anti-Putin. Un'altra oppositrice russa avvelenata con metalli pesanti -