Serie A: Mourinho pone le condizioni per continuare a Roma (Di giovedì 23 marzo 2023) 2023-03-22 22:54:00 Calcio italiano: Se qualche settimana fa Il futuro di José Mourinho sembrava legato alla Roma, gli ultimi avvenimenti lasciano spazio, almeno, al dibattito. “La mia convinzione è che Mourinho sarà anche l’allenatore della Roma il prossimo anno”, ha dichiarato a febbraio Pietro Berardi, amministratore delegato della Roma. Alcune parole alle quali il portoghese ha risposto ore dopo con un lontano “sii la sua intuizione…”. Il fatto è che da quando sono finiti i Mondiali, Mourinho è stato ancora una volta al centro di numerose indiscrezioni. Un possibile ritorno in Premier League, il posto di allenatore del Portogallo, quello del Brasile… o anche un ritorno al Real Madrid. Quest’ultimo, come ha spiegato MARCA, qualcosa che la squadra bianca non contempla. Dall’Italia, ... Leggi su justcalcio (Di giovedì 23 marzo 2023) 2023-03-22 22:54:00 Calcio italiano: Se qualche settimana fa Il futuro di Josésembrava legato alla, gli ultimi avvenimenti lasciano spazio, almeno, al dibattito. “La mia convinzione è chesarà anche l’allenatore dellail prossimo anno”, ha dichiarato a febbraio Pietro Berardi, amministratore delegato della. Alcune parole alle quali il portoghese ha risposto ore dopo con un lontano “sii la sua intuizione…”. Il fatto è che da quando sono finiti i Mondiali,è stato ancora una volta al centro di numerose indiscrezioni. Un possibile ritorno in Premier League, il posto di allenatore del Portogallo, quello del Brasile… o anche un ritorno al Real Madrid. Quest’ultimo, come ha spiegato MARCA, qualcosa che la squadra bianca non contempla. Dall’Italia, ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... sportface2016 : #Roma Cassano: 'La Roma è la vergogna del calcio italiano, Mourinho sta facendo di male in peggio' - sportface2016 : #LazioRoma Romagnoli a Mourinho: 'Non ci sarà il terzo derby giusto?' - infoitsport : Mourinho lascia la Roma ma resta in Serie A: hanno svelato le cifre - peppesz : RT @sportface2016: #Roma Cassano: 'La Roma è la vergogna del calcio italiano, Mourinho sta facendo di male in peggio' - ennevlog : RT @sportface2016: #Roma Cassano: 'La Roma è la vergogna del calcio italiano, Mourinho sta facendo di male in peggio' -