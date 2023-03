“Sempre nel mio cuore”. Serena Grandi, l’amore per il vip è rimasto nascosto fino a oggi (Di giovedì 23 marzo 2023) Compie 65 anni (anche se si confonde e dice di averne uno di più) ma se ne sente 28. La festeggiata in questione è Serena Grandi, celebre attrice e sex symbol italiana, che oggi è stata ospite di ‘Un Giorno da Pecora’, la trasmissione di Rai Radio1 condotta da Giorgio Lauro e Geppi Cucciari. Che in apertura di intervista le hanno fatto gli auguri chiedendole: quanti anni compie? ”66 – ha risposto – ma ne sento 28. Sto vivendo una nuova fase della vita, come autrice di libri crime”. Lei è nata nel 1958 però. Quindi compie 65 anni, non 66. ”Avete ragione, ma ormai non ci capisco più niente, in effetti è una notizia straordinaria quella che mi date!”, ha scherzato la Grandi. oggi è innamorata? ”Sono innamorato dell’amore. Uscirei solo col criminologo Garofalo, con cui parlerei di ... Leggi su caffeinamagazine (Di giovedì 23 marzo 2023) Compie 65 anni (anche se si confonde e dice di averne uno di più) ma se ne sente 28. La festeggiata in questione è, celebre attrice e sex symbol italiana, cheè stata ospite di ‘Un Giorno da Pecora’, la trasmissione di Rai Radio1 condotta da Giorgio Lauro e Geppi Cucciari. Che in apertura di intervista le hanno fatto gli auguri chiedendole: quanti anni compie? ”66 – ha risposto – ma ne sento 28. Sto vivendo una nuova fase della vita, come autrice di libri crime”. Lei è nata nel 1958 però. Quindi compie 65 anni, non 66. ”Avete ragione, ma ormai non ci capisco più niente, in effetti è una notizia straordinaria quella che mi date!”, ha scherzato laè innamorata? ”Sono innamorato del. Uscirei solo col criminologo Garofalo, con cui parlerei di ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... vaticannews_it : #Papa: Una Chiesa che si evangelizza per evangelizzare è chiamata a percorrere un cammino di continua conversione e… - GoalItalia : Luca, Azzurro per sempre ?? Il ricordo di Vialli, cucito sulla maglia e impresso nel cuore ???? #ItaliaInghilterra - SaveChildrenIT : Dopo 8 anni di guerra in #Yemen, il nostro nuovo report ricorda che sono i più piccoli a pagare il prezzo più pesan… - IlMioNome84 : Ma vi immaginate la felicità delle famiglie che li hanno visti star male per mesi, ma che hanno sempre creduto nel… - AnnaLui46773210 : RT @Ice_phoen1x: Ma è possibile fare scenate patetiche perché sei finita nel gruppo radio con Nikita che ti sta antipatica? Hanno sempre de… -