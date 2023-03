Scuola, “Salva la tua lingua locale”: iscrizioni fino al 31 marzo (Di giovedì 23 marzo 2023) C’è tempo fino al 31 marzo per partecipare alla sezione “Scuola” del premio letterario nazionale, dedicato ai dialetti ‘Salva la tua lingue locale’. L’iniziativa torna dopo tre anni di stop, a causa dall’emergenza pandemica, e si rivolge agli studenti delle scuole primarie, secondarie di I e di II grado dell’intero territorio nazionale, in forma individuale o di gruppo. Il bando e le info per partecipare sono disponibili nel sito del premio. La sezione ‘Scuola’ del concorso letterario ‘Salva la tua lingua locale’ è promossa dal ministero dell’Istruzione e dall’Unione Nazionale delle Pro Loco d’Italia (Unpli Aps) e da Ali Lazio in collaborazione con l’Associazione Scuola strumento di Pace (Eip). Nel corso delle ... Leggi su ildenaro (Di giovedì 23 marzo 2023) C’è tempoal 31per partecipare alla sezione “” del premio letterario nazionale, dedicato ai dialetti ‘la tua lingue’. L’iniziativa torna dopo tre anni di stop, a causa dall’emergenza pandemica, e si rivolge agli studenti delle scuole primarie, secondarie di I e di II grado dell’intero territorio nazionale, in forma individuale o di gruppo. Il bando e le info per partecipare sono disponibili nel sito del premio. La sezione ‘’ del concorso letterario ‘la tua’ è promossa dal ministero dell’Istruzione e dall’Unione Nazionale delle Pro Loco d’Italia (Unpli Aps) e da Ali Lazio in collaborazione con l’Associazionestrumento di Pace (Eip). Nel corso delle ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... baduniverse1 : RT @Anormale9: Quindi io non lascio perdere proprio nessuno perché nessuno si salva da solo. Tutti abbiamo bisogno, sopratutto a scuola, so… - photographwa : se la live per il comple di hwa la fanno alle 11 del mattino come quella di yunho sono salva perché quel giorno è a… - ceechuux : quando dico che la scuola mi salva intendo che oggi è una giornata di merda, e per quanto io odi studiare mi sta tendendo la mente lucida - PrezzyMD : RT @Anormale9: Quindi io non lascio perdere proprio nessuno perché nessuno si salva da solo. Tutti abbiamo bisogno, sopratutto a scuola, so… - annamarone : RT @Anormale9: Quindi io non lascio perdere proprio nessuno perché nessuno si salva da solo. Tutti abbiamo bisogno, sopratutto a scuola, so… -