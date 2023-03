Rai way: sulle nomine è già scontro Lega e Fi (Di giovedì 23 marzo 2023) I nomi ci sono ma l’intesa no. Alle ore 19 il Cda della Rai si riunisce. All’ordine del giorno l’indicazione dei vertici di Rai Way, la partecipata Rai che detiene le torri di trasmissione e che la Rai prevede di cedere. La Rai è chiamata a fare due nomi: quello del presidente e quello di ad. Il cda di Rai way è scaduto a dicembre, ma il cambio dell’attuale ceo, Aldo Mancino, è inatteso e preoccupa non poco gli operatori finanziari. Gli istituti di credito, che hanno letto stamattina la notizia sono perplessi. I favoriti per la carica di presidente e di ad sono rispettivamente Giuseppe Pasciucco e Roberto Cecatto. Uno è il capo staff dell’ad Carlo Fuortes (in procinto di lasciare la Rai per andare alla Scala) mentre l’altro, Cecatto, è direttore della Infrastrutture Rai. Quest’ultimo è un uomo vicino alla Lega, partito che otterrebbe così una preziosa nomina, la prima ... Leggi su ilfoglio (Di giovedì 23 marzo 2023) I nomi ci sono ma l’intesa no. Alle ore 19 il Cda della Rai si riunisce. All’ordine del giorno l’indicazione dei vertici di Rai Way, la partecipata Rai che detiene le torri di trasmissione e che la Rai prevede di cedere. La Rai è chiamata a fare due nomi: quello del presidente e quello di ad. Il cda di Rai way è scaduto a dicembre, ma il cambio dell’attuale ceo, Aldo Mancino, è inatteso e preoccupa non poco gli operatori finanziari. Gli istituti di credito, che hanno letto stamattina la notizia sono perplessi. I favoriti per la carica di presidente e di ad sono rispettivamente Giuseppe Pasciucco e Roberto Cecatto. Uno è il capo staff dell’ad Carlo Fuortes (in procinto di lasciare la Rai per andare alla Scala) mentre l’altro, Cecatto, è direttore della Infrastrutture Rai. Quest’ultimo è un uomo vicino alla, partito che otterrebbe così una preziosa nomina, la prima ...

