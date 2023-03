“Non lo sapeva nessuno…”. Elisabetta Canalis e Brian Perri, la scoperta choc dopo la notizia del divorzio (Di giovedì 23 marzo 2023) Il divorzio di Elisabetta Canalis e Brian Perri è uno degli argomenti più caldi del gossip. Un mese fa la notizia della crisi, con le foto della showgirl in compagnia di un uomo che potrebbe essere il suo nuovo fidanzato, il 29enne Georgian Cimpeanu, atleta di kickboxing, sport praticato dall’ex velina di Striscia la notizia. Dagli Stati Uniti è arriva la conferma che Elisabetta Canalis e il chirurgo ortopedico americano Brian Perri hanno già depositato le carte in tribunale per chiedere l’affidamento congiunto della figlia, Skyler Eva, di 7 anni. Per questo motivo la showgirl non può tornare a vivere in Italia. Dovrà accontentarsi di viaggi sporadici per permettere all’ex marito di vedere la ... Leggi su caffeinamagazine (Di giovedì 23 marzo 2023) Ildiè uno degli argomenti più caldi del gossip. Un mese fa ladella crisi, con le foto della showgirl in compagnia di un uomo che potrebbe essere il suo nuovo fidanzato, il 29enne Georgian Cimpeanu, atleta di kickboxing, sport praticato dall’ex velina di Striscia la. Dagli Stati Uniti è arriva la conferma chee il chirurgo ortopedico americanohanno già depositato le carte in tribunale per chiedere l’affidamento congiunto della figlia, Skyler Eva, di 7 anni. Per questo motivo la showgirl non può tornare a vivere in Italia. Dovrà accontentarsi di viaggi sporadici per permettere all’ex marito di vedere la ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... JamesLucasIT : Se sei mai stato criticato ingiustamente ricorda che ad Antoon van Dyck fu detto che 'non sapeva disegnare... figur… - AStramezzi : Leggete la data: 27 Marzo 2020 Io lo scrissi il 20 Marzo, ma io non conto nulla. Ma già il 27 Marzo, il Reparto di… - ZZiliani : LA SITUAZIONE Giudice: Si dichiara colpevole o innocente? Juve: Colpevole G: Ah!, bene J: Colpevole ma lo sapeva an… - ClaraPorta4 : RT @cocacoli1990: @mirkonicolino @F1N1no Stagione che riprese e si completó a fine luglio, dunque a bilancio 2019-20 chiuso (stop partite a… - marebluceleste : RT @Trem_A: Quando é uscita Ivana, lui nemmeno sapeva che sarebbe andata via. É uscita di botto come Daniele. E lei se ne é fregata altamen… -