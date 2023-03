Nardella e gli sms con gli imbrattatori di Palazzo Vecchio: «Vediamoci, ma basta attacchi alla cultura» (Di giovedì 23 marzo 2023) Il sindaco di Firenze rivela: «Non sono pentito, ma dopo quel vandalismo mi sono scritto con il capo di Ultima generazione». Le parole di Schlein? «Con gli ambientalisti possibili battaglie comuni, ma senza essere subalterni» Leggi su corriere (Di giovedì 23 marzo 2023) Il sindaco di Firenze rivela: «Non sono pentito, ma dopo quel vandalismo mi sono scritto con il capo di Ultima generazione». Le parole di Schlein? «Con gli ambientalisti possibili battaglie comuni, ma senza essere subalterni»

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... AnnalisaChirico : Come faranno i Bonaccini, i Nardella e i Guerini a stare in un partito guidato da una signora che sostiene che imbr… - ultimora_pol : Il sindaco di Firenze #Nardella era intento a registrare un video proprio su Piazza della Signoria, quando alle sue… - Giorgiolaporta : Se qualcuno imbratta la vetrina del mio negozio io devo chiamare la #polizia e aspettare un processo, mentre… - Alessan15927371 : RT @AnnalisaChirico: Come faranno i Bonaccini, i Nardella e i Guerini a stare in un partito guidato da una signora che sostiene che imbratt… - infoitinterno : Nardella e i messaggi con gli imbrattatori di Ultima Generazione: «Vediamoci, ma basta attacchi alla cultura» -