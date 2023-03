Italia-Inghilterra, scontri all’esterno dello stadio: cosa è successo (Di giovedì 23 marzo 2023) Italia Inghilterra è la prima partita del girone di qualificazione degli Azzurri di Roberto Mancini per Euro2024. Il remake della finale dell’ultimo Europeo, vinto proprio dall’Italia, va in scena al ‘Maradona’, dove la Nazionale torna a giocare dopo 10 anni dall’ultima volta. Gli Azzurri sono chiamati a rispondere al pessimo periodo del dopo Europeo, culminato con la seconda assenza consecutiva dai Mondiali. Italia Inghilterra scontriscontri tifosi inglesi contro la Polizia Italia Inghilterra a Napoli è stata anticipata da una vigilia molto calda dal punto di vista climatico. Considerato quanto accaduto qualche settimana fa con gli ultras dell’Eintracht Francoforte che hanno creato disordini, le forze dell’ordine sono state ... Leggi su spazionapoli (Di giovedì 23 marzo 2023)è la prima partita del girone di qualificazione degli Azzurri di Roberto Mancini per Euro2024. Il remake della finale dell’ultimo Europeo, vinto proprio dall’, va in scena al ‘Maradona’, dove la Nazionale torna a giocare dopo 10 anni dall’ultima volta. Gli Azzurri sono chiamati a rispondere al pessimo periodo del dopo Europeo, culminato con la seconda assenza consecutiva dai Mondiali.tifosi inglesi contro la Poliziaa Napoli è stata anticipata da una vigilia molto calda dal punto di vista climatico. Considerato quanto accaduto qualche settimana fa con gli ultras dell’Eintracht Francoforte che hanno creato disordini, le forze dell’ordine sono state ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... Azzurri : ???????????????? ???????????????????? Gli 11 #Azzurri ?? scelti dal Ct Mancini per #Italia ???? ?? #Inghilterra ?????????????? ?? Oggi, ore 2… - Azzurri : Qualificazioni #EURO2024 ???? #Italia ?? #Inghilterra ?????????????? ?? Oggi, ore 20.45 ??? Stadio 'Maradona' - #Napoli ?? In… - calcioinglese : Cancellata per motivi di ordine pubblico, dopo minacce di aggressione ricevute privatamente dall'organizzatore, la… - ilvolpeeh : Sto vedendo il secondo tempo fra Italia ed Inghilterra.. non so se sia peggio l’arbitro o gli inglesi..#ItaliaInghilterra #EURO2024 - CamFerrari25 : E questo arbitra Italia Inghilterra siamo messi bene -