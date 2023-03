Inizia il Ramadan per quasi 2 miliardi di musulmani nel mondo (Di giovedì 23 marzo 2023) (Adnkronos) – Iniziato il Ramadan per quasi due miliardi di musulmani nel mondo. Partito con un giorno di ritardo rispetto al previsto, il mese sacro all’Islam – uno dei ‘cinque pilastri’ della religione – ha dovuto infatti attendere l’avvistamento nella serata di ieri della prima falce della luna crescente. Il Ramadan rappresenta il nono mese del calendario lunare islamico, che dura 29 o 30 giorni, e secondo la tradizione è stato proprio in questo mese che è avvenuta la rivelazione del Corano a Maometto. L’ultimo giorno del mese sacro, l’Eid al-Fitr, è previsto per il 21 o 22 aprile. Saranno circa 1,6 miliardi i musulmani che digiuneranno dall’alba al tramonto da oggi e per un mese. I precetti islamici richiedono infatti al fedele ... Leggi su sbircialanotizia (Di giovedì 23 marzo 2023) (Adnkronos) –to ilperduedinel. Partito con un giorno di ritardo rispetto al previsto, il mese sacro all’Islam – uno dei ‘cinque pilastri’ della religione – ha dovuto infatti attendere l’avvistamento nella serata di ieri della prima falce della luna crescente. Ilrappresenta il nono mese del calendario lunare islamico, che dura 29 o 30 giorni, e secondo la tradizione è stato proprio in questo mese che è avvenuta la rivelazione del Corano a Maometto. L’ultimo giorno del mese sacro, l’Eid al-Fitr, è previsto per il 21 o 22 aprile. Saranno circa 1,6che digiuneranno dall’alba al tramonto da oggi e per un mese. I precetti islamici richiedono infatti al fedele ...

