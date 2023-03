"In gran segreto...": Aurora Ramazzotti, il dettaglio che fa impazzire tutti (Di giovedì 23 marzo 2023) Chi cerca trova. I follower di Aurora Ramazzotti, sommersi dai suoi post che danno conto della gravidanza che procede (mancano pochi giorni), più che sulla pancia dell'influencer si sono concentrati sulle mani e alla fine hanno trovato l'indizio che cercavano. L' anello all'anulare sinistro della figlia di Michelle Hunziker e Eros Ramazzotti ha scatenato il gossip della primavera: Aurora e Goffredo si sposeranno a breve. E poco vale la recente rivelazione a Vanity Fair che il matrimonio al momento non sarebbe in cima alle sue priorità. I fan si sono scatenati dando letteralmente i numeri sulla data delle nozze. A smontare ogni congettura e a riportare con i piedi per terra i followers della Ramazzotti ci ha pensato FanPage.it che ha svelato che questo famoso anello non sarebbe ... Leggi su liberoquotidiano (Di giovedì 23 marzo 2023) Chi cerca trova. I follower di, sommersi dai suoi post che danno conto della gravidanza che procede (mancano pochi giorni), più che sulla pancia dell'influencer si sono concentrati sulle mani e alla fine hanno trovato l'indizio che cercavano. L' anello all'anulare sinistro della figlia di Michelle Hunziker e Erosha scatenato il gossip della primavera:e Goffredo si sposeranno a breve. E poco vale la recente rivelazione a Vanity Fair che il matrimonio al momento non sarebbe in cima alle sue priorità. I fan si sono scatenati dando letteralmente i numeri sulla data delle nozze. A smontare ogni congettura e a riportare con i piedi per terra i followers dellaci ha pensato FanPage.it che ha svelato che questo famoso anello non sarebbe ...

