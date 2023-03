Francia-Italia 3-1: per l’Under 17 di Leandri il cammino verso gli Europei inizia in salita (Di giovedì 23 marzo 2023) iniziava oggi per le Azzurrine Under 17 del ct Jacopo Leandri il cammino decisivo per la qualificazione agli Europei di categoria che si terranno in Estonia dal 14 al 26 maggio prossimi. L’avversaria era la Francia, terza lo scorso anno agli Europei in Bosnia, che ci ha battuto per 3-1, dominando soprattutto nel primo tempo. Il cammino delle Azzurrine è iniziato il 4 ottobre dello scorso anno con un 3-3- contro l’Islanda, all’interno di un girone davvero molto difficile proprio con la Francia, la Svizzera e appunto l’Islanda. Tre giorni dopo abbiamo giocato contro le transalpine che ci hanno regolato anche in quel caso per 4-2. Arrivata in terza posizione, la squadra si è qualificata per questo secondo girone di qualificazione in cui ... Leggi su oasport (Di giovedì 23 marzo 2023)va oggi per le Azzurrine Under 17 del ct Jacopoildecisivo per la qualificazione aglidi categoria che si terranno in Estonia dal 14 al 26 maggio prossimi. L’avversaria era la, terza lo scorso anno agliin Bosnia, che ci ha battuto per 3-1, dominando soprattutto nel primo tempo. Ildelle Azzurrine èto il 4 ottobre dello scorso anno con un 3-3- contro l’Islanda, all’interno di un girone davvero molto difficile proprio con la, la Svizzera e appunto l’Islanda. Tre giorni dopo abbiamo giocato contro le transalpine che ci hanno regolato anche in quel caso per 4-2. Arrivata in terza posizione, la squadra si è qualificata per questo secondo girone di qualificazione in cui ...

