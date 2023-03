Ferrieri Caputi, altro storico debutto: dirigerà l'amichevole Germania - Perù (Di giovedì 23 marzo 2023) Un'altra storica prima volta, in un anno da ricordare. Maria Sole Ferrieri Caputi si prepara ad un nuovo debutto, quello con le nazionali maggiori maschili. L'arbitro della sezione di Livorno è stata ... Leggi su gazzetta (Di giovedì 23 marzo 2023) Un'altra storica prima volta, in un anno da ricordare. Maria Solesi prepara ad un nuovo, quello con le nazionali maggiori maschili. L'arbitro della sezione di Livorno è stata ...

