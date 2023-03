Ultime Notizie – Sanpellegrino, in 5 anni risparmiati 295 mln litri di acqua nei processi produttivi (Di mercoledì 22 marzo 2023) risparmiati 295 milioni di litri d’acqua nei processi produttivi negli ultimi 5 anni, un quantitativo pari a quello necessario per riempire 118 piscine olimpioniche, grazie a progetti per la riduzione, il riutilizzo e il riciclo dell’acqua impiegata in tutte le attività produttive. Un traguardo raggiunto da Sanpellegrino, azienda di riferimento nel settore delle acque minerali e delle bibite non alcoliche, grazie ad una gestione responsabile e sostenibile della risorsa idrica e reso noto in occasione del World Water Day 2023, che ha quest’anno come tema centrale ‘Accelerare il cambiamento‘ per risolvere la crisi idrica e igienico-sanitaria. Il World Water Day di quest’anno è anche l’occasione per annunciare un nuovo traguardo raggiunto dal ... Leggi su informazioneriservata.eu (Di mercoledì 22 marzo 2023)295 milioni did’neinegli ultimi 5, un quantitativo pari a quello necessario per riempire 118 piscine olimpioniche, grazie a progetti per la riduzione, il riutilizzo e il riciclo dell’impiegata in tutte le attività produttive. Un traguardo raggiunto da, azienda di riferimento nel settore delle acque minerali e delle bibite non alcoliche, grazie ad una gestione responsabile e sostenibile della risorsa idrica e reso noto in occasione del World Water Day 2023, che ha quest’anno come tema centrale ‘Accelerare il cambiamento‘ per risolvere la crisi idrica e igienico-sanitaria. Il World Water Day di quest’anno è anche l’occasione per annunciare un nuovo traguardo raggiunto dal ...

