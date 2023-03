Serena Rossi: “Mi ha rovinato la salute” | Scelta distruttiva: tutta colpa di un provino (Di mercoledì 22 marzo 2023) Serena Rossi ha svelato un retroscena dietro un provino fatto quando aveva diciotto anni, ciò che si nasconde vi sconvolgerà. Serena Rossi è una delle attrici più famose e amate del momento, è esplosa con la sua struggente interpretazione di Mia Martini, ma il suo talento nella recitazione e nel canto si erano già visti in precedenza con il ruolo di Carmen Catalano in Un posto al sole e con la sua partecipazione nel programma del venerdì sera, condotto da Carlo Conti: Tale e quale show. Serena Rossi è di origini napoletane e come abbiamo detto i suoi esordi sono stati con la famosissima soap opera Un posto al sole, la più longeva soap di produzione italiana che di fatto le ha cambiato la vita, anche perché in quella occasione Serena ... Leggi su howtodofor (Di mercoledì 22 marzo 2023)ha svelato un retroscena dietro unfatto quando aveva diciotto anni, ciò che si nasconde vi sconvolgerà.è una delle attrici più famose e amate del momento, è esplosa con la sua struggente interpretazione di Mia Martini, ma il suo talento nella recitazione e nel canto si erano già visti in precedenza con il ruolo di Carmen Catalano in Un posto al sole e con la sua partecipazione nel programma del venerdì sera, condotto da Carlo Conti: Tale e quale show.è di origini napoletane e come abbiamo detto i suoi esordi sono stati con la famosissima soap opera Un posto al sole, la più longeva soap di produzione italiana che di fatto le ha cambiato la vita, anche perché in quella occasione...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... Tv3Blog : Ambra Angiolini, Ilenia Pastorelli, Serena Rossi, Silvia D’Amico in “Brave Ragazze” - BlogSocialTv1 : Ambra Angiolini, Ilenia Pastorelli, Serena Rossi, Silvia D’Amico in “Brave Ragazze” - MFerraglioni : Ambra Angiolini, Ilenia Pastorelli, Serena Rossi, Silvia D’Amico in “Brave Ragazze” - Gioo_Gioo00 : l'accuratezza di scegliere serena rossi e lino guanciale. - SimonaCroisette : RT @fvnzioniamo: Serena Rossi - la bastarda che prenderà le chiamate - sorella del pompiere bisessuale -