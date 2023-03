Roma, attacco hacker al sito internet dell’Atac: offline anche i biglietti (Di mercoledì 22 marzo 2023) attacco hacker al sito internet dell’Atac, la municipalizzata del Comune di Roma che si occupa del trasporto pubblico. Dalle prime ore di questa mattina il sito internet risulta non raggiungibile per problemi tecnici a seguito di un attacco cyber. Lo comunica l’azienda per la mobilità di Roma Capitale spiegando che al momento risultano offline anche ... TAG24. Leggi su tag24 (Di mercoledì 22 marzo 2023)al, la municipalizzata del Comune diche si occupa del trasporto pubblico. Dalle prime ore di questa mattina ilrisulta non raggiungibile per problemi tecnici a seguito di uncyber. Lo comunica l’azienda per la mobilità diCapitale spiegando che al momento risultano... TAG24.

