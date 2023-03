Oggi 22 marzo | Santa Lea Rifiuta di risposarsi per consacrarsi totalmente a Dio

(Di mercoledì 22 marzo 2023) Nobile vedova romana, Lea rimane conquistata dalle parole di San Girolamo e si consacraa Dio vivendo in castità, povertà e preghiera. Diventerà maestra spirituale e superiora di un gruppo di giovani vergini assetate di vita spirituale. Le poche notizie sulla vita diLea ci sono pervenute grazie a una lettera di San L'articolo proviene da La Luce di Maria.

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... JamesLucasIT : Oggi avrebbe compiuto 92 anni l'immensa Alda Merini, nata, come era solita dire, “insieme alla primavera” il 21 mar… - reportrai3 : Il 20 marzo di 29 anni fa venivano uccisi Ilaria Alpi e Miran Hrovatin a Mogadiscio. I giornalisti stavano lavorand… - Negramaro : #N20BackHome sarà una grande festa, il nostro ritorno a casa per festeggiare #N20, il 12 agosto all’Aeroporto Fortu… - nuotopuntocom : Nuoto•com | Oggi la 31esima Giornata Internazionale dell’acqua. - SienaFree : L'oroscopo di mercoledì 22 marzo -

Nella GALLERY le prime pagine dei giornali in edicola, mercoledì 222023. vai alla gallery...ad aumentare il costo del denaro di un quarto di punto. Una maggioranza bulgara - oltre l'81% dei trader - dà per scontata la mini - stretta. L'impressione, tuttavia, è che la riunione di...... una vita vissuta nell'ombra del celebre padre, almeno fino ad. Premiato all'ultimo Festival ... Il film sarà in sala dal 23con Wanted Cinema. Cosa l'ha conquistata di questo progetto "...

Si rende noto che alcuni trattamenti dei dati personali possono non richiedere il tuo consenso, ma hai il diritto di opporti a tale trattamento. Le tue preferenze si applicheranno solo a questo sito w ...Per consentire a tutto il personale del servizio la partecipazione a un corso di formazione, venerdì 24 marzo l’Ufficio Edilizia del Comune di Aosta resterà chiuso al pubblico dalle ore 11 alle ore 12 ...