LIVE Settimana Coppi&Bartali 2023, tappa di oggi in DIRETTA: 20 km al traguardo, il gruppo si avvicina ai fuggitivi (Di mercoledì 22 marzo 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DELLA BRUGGE-DE PANNE DALLE 11.30 LA DIRETTA LIVE DEL GIRO DI CATALOGNA DALLE 14.00 15.34 Ed è proprio quello che accade! Cinque corridori si sono avvantaggiati sul gruppo, creando un buco alle loro spalle. Sembra esserci Walter Calzoni. Appena avremo la composizione completa vi informeremo. 15.32 Davanti a tutti sempre Florian Lipowitz (BORA hansgrohe), e Veljko Stojnic (Team Corratec). In gruppo ora c’è un po’ di anarachia che potrebbe far nascere qualche tentativo di attacco da lontano. 15.31 Nelle prime posizioni del gruppo anche Domenico Pozzovivo che dimostra subito di avere gamba. Il finale odierno potrebbe essere un po’ troppo esplosivo per lui, che rimane comunque una ... Leggi su oasport (Di mercoledì 22 marzo 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LALADELLA BRUGGE-DE PANNE DALLE 11.30 LADEL GIRO DI CATALOGNA DALLE 14.00 15.34 Ed è proprio quello che accade! Cinque corridori si sono avvantaggiati sul, creando un buco alle loro spalle. Sembra esserci Walter Calzoni. Appena avremo la composizione completa vi informeremo. 15.32 Davanti a tutti sempre Florian Lipowitz (BORA hansgrohe), e Veljko Stojnic (Team Corratec). Inora c’è un po’ di anarachia che potrebbe far nascere qualche tentativo di attacco da lontano. 15.31 Nelle prime posizioni delanche Domenico Pozzovivo che dimostra subito di avere gamba. Il finale odierno potrebbe essere un po’ troppo esplosivo per lui, che rimane comunque una ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... AndreaFasano9 : - infoitsport : LIVE Settimana Coppi&Bartali 2023, tappa di oggi in DIRETTA - OA_Sport : LIVE Settimana #CoppieBartali segui la DIRETTA con noi - extraliscio : Manca esattamente una settimana al live di Parigi ???? Amici francesi e non, vi aspettiamo all’Istituto di Cultura It… - Billlie_italia : [#Billlie] MBC M Show! champion ?? Oh.M.Wan?? Siamo le MC della live di oggi Un applauso per le DalTsu ?? Ci vediamo… -