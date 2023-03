Il massaggiatore del cuoio capelluto che spopola su TikTok funziona? (Di mercoledì 22 marzo 2023) Sono moltissimi i prodotti piuttosto curiosi che, negli anni, sono stati lanciati da TikTok. Uno di questi è senza dubbio il massaggiatore del cuoio capelluto che sta spopolando in questo periodo. Si tratta di un oggetto simile a una spazzola per capelli, solitamente in silicone. Il prodotto ha avuto un’eco incredibile, tanto che l’hashtag #scalpmassager ha raggiunto le 30 milioni di visualizzazioni. Sono infiniti i video che lo testano, così come sono diversi i marchi che hanno lanciato il proprio prodotto sul mercato. “Questo strumento è ideale per rimuovere le impurità e stimolare la microcircolazione del cuoio capelluto. Dobbiamo prendercene cura come la pelle in modo che sia più sano e forte”, dichiarano a gran voce i TikToker. Il ... Leggi su news.robadadonne (Di mercoledì 22 marzo 2023) Sono moltissimi i prodotti piuttosto curiosi che, negli anni, sono stati lanciati da. Uno di questi è senza dubbio ildelche stando in questo periodo. Si tratta di un oggetto simile a una spazzola per capelli, solitamente in silicone. Il prodotto ha avuto un’eco incredibile, tanto che l’hashtag #scalpmassager ha raggiunto le 30 milioni di visualizzazioni. Sono infiniti i video che lo testano, così come sono diversi i marchi che hanno lanciato il proprio prodotto sul mercato. “Questo strumento è ideale per rimuovere le impurità e stimolare la microcircolazione del. Dobbiamo prendercene cura come la pelle in modo che sia più sano e forte”, dichiarano a gran voce ier. Il ...

