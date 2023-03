Camera, Conte attacca Meloni su Ucraina e diritti Lgbt: «Trascina l’Italia in guerra. Siete i Fratelli di Visegrad» (Di mercoledì 22 marzo 2023) Giuseppe Conte, nelle sue dichiarazioni che seguono l’intervento di Giorgia Meloni, alla Camera, in vista del prossimo Consiglio europeo, esordisce elencando una serie di «inadeguatezze» dimostrate dalla maggioranza di centrodestra: «Avverto il dovere di denunciarle». Tra gli esempi portati in Aula dal presidente del Movimento 5 stelle, il caso Delmastro–Donzelli, la ricostruzione fatta dalla stessa presidente del Consiglio sulla tragedia di Cutro, le dimissioni del manager pubblico Anastasio – che ha parafrasato in una mail inviata al cda un discorso di Mussolini -, nominato dall’esecutivo lo scorso dicembre. «Senza contare le giravolte su accise, Pos, trivellazioni, blocco navale, tasse: sì, le avete abbassate, ma agli evasori, e poi – con la delega fiscale – ai ricchi. La clamorosa giravolta che sta arrivando sul Mes – continua ... Leggi su open.online (Di mercoledì 22 marzo 2023) Giuseppe, nelle sue dichiarazioni che seguono l’intervento di Giorgia, alla, in vista del prossimo Consiglio europeo, esordisce elencando una serie di «inadeguatezze» dimostrate dalla maggioranza di centrodestra: «Avverto il dovere di denunciarle». Tra gli esempi portati in Aula dal presidente del Movimento 5 stelle, il caso Delmastro–Donzelli, la ricostruzione fatta dalla stessa presidente del Consiglio sulla tragedia di Cutro, le dimissioni del manager pubblico Anastasio – che ha parafrasato in una mail inviata al cda un discorso di Mussolini -, nominato dall’esecutivo lo scorso dicembre. «Senza contare le giravolte su accise, Pos, trivellazioni, blocco navale, tasse: sì, le avete abbassate, ma agli evasori, e poi – con la delega fiscale – ai ricchi. La clamorosa giravolta che sta arrivando sul Mes – continua ...

