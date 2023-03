Autonomia differenziata, perché per l’Italia adesso è un rischio. L’opinione di Reina (Di mercoledì 22 marzo 2023) Tante suggestioni, meravigliosi ricordi, infinite speranze. Erano gli anni dell’impegno fecondo di milioni di italiani, che lasciavano le loro famiglie, accompagnati dalle famose valigie di cartone, con la ferma speranza di guadagnare qualche soldo in più per far studiare i propri figli. Arrivati nel luogo prescelto iniziava una vita di privazioni e sacrifici, le loro braccia, le loro fatiche servivano ad arricchire un Nord, un Paese che stentava a riprendersi dopo l’era fascista. Italiani del Sud purtroppo, pur di mandare soldi alle famiglie, pronti a subire trattamenti irriguardosi, indegni, cocenti mortificazioni. L’offesa più odiosa era leggere i famosi cartelli con su scritto: “Non si fitta a meridionali”. Erano forse gli avi degli attuali leghisti. Nonostante tutto, la tenacia dei nostri italiani meridionali resistette e il Nord ne ricavò enormi vantaggi, al punto che, fine anni ... Leggi su formiche (Di mercoledì 22 marzo 2023) Tante suggestioni, meravigliosi ricordi, infinite speranze. Erano gli anni dell’impegno fecondo di milioni di italiani, che lasciavano le loro famiglie, accompagnati dalle famose valigie di cartone, con la ferma speranza di guadagnare qualche soldo in più per far studiare i propri figli. Arrivati nel luogo prescelto iniziava una vita di privazioni e sacrifici, le loro braccia, le loro fatiche servivano ad arricchire un Nord, un Paese che stentava a riprendersi dopo l’era fascista. Italiani del Sud purtroppo, pur di mandare soldi alle famiglie, pronti a subire trattamenti irriguardosi, indegni, cocenti mortificazioni. L’offesa più odiosa era leggere i famosi cartelli con su scritto: “Non si fitta a meridionali”. Erano forse gli avi degli attuali leghisti. Nonostante tutto, la tenacia dei nostri italiani meridionali resistette e il Nord ne ricavò enormi vantaggi, al punto che, fine anni ...

