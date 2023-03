Takeda, 'ImaGIne the Future' per i 30 anni in gastroenterologia (Di martedì 21 marzo 2023) Roma, 21 mar. (Adnkronos Salute) - Il presente delle terapie e il futuro delle nuove soluzioni di assistenza e cura di Takeda in area gastrointestinale (Gi) e immunologia sono al centro di 'ImaGIne the Future, making the difference in gastrointestinal diseases', evento che raccoglie oggi e domani a Milano, presso il Superstudio Più di via Tortona, clinici, associazioni pazienti e società scientifiche per condividere i risultati ottenuti dall'azienda in trent'anni di ricerca nell'area gastrointestinale e in particolare nelle malattie infiammatorie croniche intestinali (Mici o Ibd), nella sindrome dell'intestino corto (Sbs), nel reflusso gastro-esofageo e nella stipsi cronica. Takeda - spiega l'azienda farmaceutica in una nota - prevede il lancio di 17 nuove terapie entro il 2025 e di 8 nuove terapie in ... Leggi su iltempo (Di martedì 21 marzo 2023) Roma, 21 mar. (Adnkronos Salute) - Il presente delle terapie e il futuro delle nuove soluzioni di assistenza e cura diin area gastrointestinale (Gi) e immunologia sono al centro di 'the, making the difference in gastrointestinal diseases', evento che raccoglie oggi e domani a Milano, presso il Superstudio Più di via Tortona, clinici, associazioni pazienti e società scientifiche per condividere i risultati ottenuti dall'azienda in trent'di ricerca nell'area gastrointestinale e in particolare nelle malattie infiammatorie croniche intestinali (Mici o Ibd), nella sindrome dell'intestino corto (Sbs), nel reflusso gastro-esofageo e nella stipsi cronica.- spiega l'azienda farmaceutica in una nota - prevede il lancio di 17 nuove terapie entro il 2025 e di 8 nuove terapie in ...

