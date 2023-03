«Non abbiamo mai fornito armi alla Russia»: la Cina risponde alle accuse di Politico e New York Times (Di martedì 21 marzo 2023) La Cina non è «né creatrice né parte della crisi in Ucraina, né ha fornito armi ad alcuna delle due parti in conflitto». risponde così il portavoce del ministero degli Esteri cinese Wang Wenbin all’indomani del primo faccia a faccia tra Vladimir Putin e Xi Jinping a Mosca. Ieri il segretario di Stato americano Antony Blinken ha accusato la Cina di voler fornire una copertura diplomatica alla guerra mossa dalla Russia in Ucraina. accuse a cui Wang ha risposto così: «Gli Usa non sono qualificati per puntare il dito contro la Cina, figuriamoci a incolparla. Dicono di voler mantenere la pace, ma la gente non vede alcun passo effettivo. Quello che vedono tutti è che gli Usa continuano a fornire armi al ... Leggi su open.online (Di martedì 21 marzo 2023) Lanon è «né creatrice né parte della crisi in Ucraina, né haad alcuna delle due parti in conflitto».così il portavoce del ministero degli Esteri cinese Wang Wenbin all’indomani del primo faccia a faccia tra Vladimir Putin e Xi Jinping a Mosca. Ieri il segretario di Stato americano Antony Blinken ha accusato ladi voler fornire una copertura diplomaticaguerra mossa din Ucraina.a cui Wang ha risposto così: «Gli Usa non sono qualificati per puntare il dito contro la, figuriamoci a incolparla. Dicono di voler mantenere la pace, ma la gente non vede alcun passo effettivo. Quello che vedono tutti è che gli Usa continuano a fornireal ...

