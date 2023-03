Milan, l’agente di Pobega: “Tommaso vuole riguadagnarsi il posto” (Di martedì 21 marzo 2023) Patrick Bastianelli, agente di Tommaso Pobega ha rilasciato alcune dichiarazioni in merito al suo assistito, in forza al Milan Leggi su pianetamilan (Di martedì 21 marzo 2023) Patrick Bastianelli, agente diha rilasciato alcune dichiarazioni in merito al suo assistito, in forza al

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... PianetaMilan : .@acmilan, l’agente di Pobega: “Tommaso vuole riguadagnarsi il posto” #SempreMilan #ACMilan #Milan #Pobega - Fantacalcio : Milan, dov'è finito Pobega? L'agente: 'Lavora per ritrovare il suo posto' - RadioRossonera : 'Nell'ultimo mese Tommaso ha giocato poco, l'aspettativa è quella di lavorare per riguadagnarsi il posto' ?? Cosí l… - sportli26181512 : Ag. Pobega: 'Lavora per riguadagnarsi il posto. Ha tutte le qualità per giocare nel Milan': Dalla Palermo Football… - xsolealex : RT @JorgjiG: ??CLAMOROSO?? Jorge #Mendes avrebbe chiesto a Rafael #Leão di non rinnovare e di non muoversi dal #Milan fino a febbraio 2024,d… -

Carlos Augusto fa impazzire la Juve ma non solo: ecco la contromossa di Galliani ... quando era bambino, rappresentava quasi l'eccezione in quel ... TRA RINNOVO E GRANDE SALTO - Carlos Augusto sta cambiando agente ... Carlos Augusto piace anche al Milan anche se ambisce a un ruolo di ... Scontri sull'A1 tra tifosi Roma e Napoli, 33 perquisizioni della polizia agli ultras ... l'altro andava verso Milano per il match Milan - Roma. Per ... I disordini hanno interessato la corsia in direzione nord, causando l'... ucciso dall'agente Luigi Spaccarotella. E' lo scenario della ... Beto, l'agente: 'Napoli I top club vedono cosa sta facendo...' Beto, l'agente - Queste le sue parole: Un'altra ottima prestazione da parte di Beto, condita da un gol, contro il Milan: che ne pensa della stagione che sta disputando 'Ha mantenuto un livello alto ... ... quando era bambino, rappresentava quasi'eccezione in quel ... TRA RINNOVO E GRANDE SALTO - Carlos Augusto sta cambiando... Carlos Augusto piace anche alanche se ambisce a un ruolo di ......'altro andava verso Milano per il match- Roma. Per ... I disordini hanno interessato la corsia in direzione nord, causando'... ucciso dall'Luigi Spaccarotella. E' lo scenario della ...Beto,- Queste le sue parole: Un'altra ottima prestazione da parte di Beto, condita da un gol, contro il: che ne pensa della stagione che sta disputando 'Ha mantenuto un livello alto ... Milan, dov'è finito Pobega L'agente: "Lavora per ritrovare il suo posto" Fantacalcio ®