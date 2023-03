La mano di Xi su Putin (Di martedì 21 marzo 2023) Colloquio di 4 ore al Cremlino tra il presidente cinese e il leader russo. Mosca: «Valutiamo il vostro piano per risolvere la crisi in Ucraina» Leggi su lastampa (Di martedì 21 marzo 2023) Colloquio di 4 ore al Cremlino tra il presidente cinese e il leader russo. Mosca: «Valutiamo il vostro piano per risolvere la crisi in Ucraina»

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... MassimGiannini : RT @LaStampa: La mano di Xi su Putin - FrancescoRosse : Ora sì che mi sento rassicurato da questa schietta e cordiale stretta di mano ?? #putin #XiJinping - e_astuto : @TgLa7 ... questa caccia a Putin è una vera follia per chiunque abbia una minima visione geopolitica. C' è gente ch… - MAX_M12345 : @LaStampa No, è la mano di Xi A Putin, non su Putin, Anna, ma l’hai vista la foto? Certo, abituati a vedere il vost… - LaStampa : La mano di Xi su Putin -