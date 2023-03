Giorgia Palmas e Filippo Magnini, casual (ma firmati) al parco con Mia (Di martedì 21 marzo 2023) Giorgia Palmas e Filippo Magnini non nascondono la felicità sui social. I due hanno costruito una bellissima famiglia e condividono con gioia la loro quotidianità. L’ex velina trascorre le giornate tra impegni di lavoro e tempo per il marito e le figlie. Mia è nata due anni e mezzo fa dall’amore con Magnini mentre Sofia, 14 anni, è frutto della relazione con il calciatore Davide Bombardini. Se la primogenita è ormai indipendente, la piccola di casa trascorre un sacco di tempo con mamma e papà: al parco si divertono tutti come matti. Tra scivoli e altalene Giochi con papà FilippoLa modella e lo sportivo hanno scelto il parco Sempione di Milano per trascorrere un pomeriggio spensierato insieme alla figlia Mia Magnini. In una soleggiata ... Leggi su lookdavip.tgcom24 (Di martedì 21 marzo 2023)non nascondono la felicità sui social. I due hanno costruito una bellissima famiglia e condividono con gioia la loro quotidianità. L’ex velina trascorre le giornate tra impegni di lavoro e tempo per il marito e le figlie. Mia è nata due anni e mezzo fa dall’amore conmentre Sofia, 14 anni, è frutto della relazione con il calciatore Davide Bombardini. Se la primogenita è ormai indipendente, la piccola di casa trascorre un sacco di tempo con mamma e papà: alsi divertono tutti come matti. Tra scivoli e altalene Giochi con papàLa modella e lo sportivo hanno scelto ilSempione di Milano per trascorrere un pomeriggio spensierato insieme alla figlia Mia. In una soleggiata ...

