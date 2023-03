Dalla Cina arriva il dispositivo per baciarsi a distanza | “Perfetto per i partner lontani”

(Di martedì 21 marzo 2023) Roma, 21 mar — Tutti abbiamo sentito dire, almeno una volta nella vita, quanto sia dura mantenere le relazioni a, quanto queste siano destinate ad un triste ed inevitabile epilogo. La loro ragion d’essere, in un’epoca in cui i rapporti si cambiano e si intercambiano con la stessa disinibita velocità della sostituzione della biancheria intima, potrebbe sembrare ancora più fuori luogo. E se la postmodernità ha portato in dote relativismo, nichilismo e disumanità varie, essa è sempre gravida di nuove ed allettanti proposte. Un “baciante”per relazioni aL’ultima, in ordine di arrivo, giungee, grazie alla simulazione virtuale promette di intervenire sul distacco: due studenti universitari hanno brevettato il ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... _Nico_Piro_ : #20marzo La Cina ci salverà dalla 3a guerra mondiale? Nel caso sarà una soluzione che l’America osteggerà e che la… - putino : Ah, vorrei anche aggiungere una cosa ai putiniani nostrani che sono così nostalgici della Guerra Fredda: la Russia,… - MarianoGiustino : Il #Nowruz, capodanno delle popolazione iraniche, in particolare nelle aree periferiche del #Kurdistan, dell’… - Skywalk59735517 : @putino Non c'è bisogno che lo dica il Cremlino, lo dicono proprio a Washington che sono contrari alla pace, tanto… - InfidaMente : @carmelodipaola Concorda con Putin? Sicuro sicuro? Il piano di pace cinese prevede il rispetto dei confini territor… -

- Russia: il commercio è da record Mosca vede la sua dipendenza economicacome cruciale per le prospettive di vincere la guerra, ha detto una persona vicina al Cremlino sul Financial ...... notiamo un massiccio sostegno ai nostri concorrenti ine negli Stati Uniti. Tutto questo sta ... che vannoriduzione delle emissioni di CO2 dallo scarico all'incorporazione della ...Google Play non e' disponibile agli utenti in, che possono scaricare le app per Android solo ... secondo i dati pubblicatisocieta' .

Nyt, 12 milioni di dollari in droni venduti dalla Cina alla Russia in un anno di guerra la Repubblica

E il contesto è quello di una contrapposizione a tutto campo Usa-Cina che può sfociare in guerra economica, lasciandoci a piedi". Specie se la catena del valore si allontanerà dall'Europa per prendere ...Toccherà a Masahiro Moro correre verso l'elettrico 20 MAR Cina, in costruzione la centrale idroelettrica ... mini power station economica per cominciare La combo costituita dalla power station ...