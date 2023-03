Borse europee positive, rientra nervosismo per Credit Suisse (Di martedì 21 marzo 2023) I mercati europei sono positivi all'avvio, sull'onda del comparto bancario mentre sembra calmarsi il nervosismo dopo l'acquisizione forzata da parte di UBS della banca rivale Credit Suisse. A Francoforte l'indice Dax sale dello 0,93%, a Londra l'Ftse dello 0,76%, a Parigi il Cac dell'1,12%. Ieri le Borse del Vecchio Continente hanno subito forti oscillazioni prima di chiudere in rialzo, trainati dai titoli bancari.UBS ha concordato domenica di acquistare la rivale Credit Suisse per 3 miliardi di franchi svizzeri. La banca combinata avrà cinquemila miliardi di asset investiti, secondo UBS. Le azioni Credit Suisse sono crollate fino al 54% ieri, mentre UBS è passata dalle perdite a un rialzo del 3,8%. Durante la notte, i mercati dell'Asia-Pacifico sono ... Leggi su ilfogliettone (Di martedì 21 marzo 2023) I mercati europei sono positivi all'avvio, sull'onda del comparto bancario mentre sembra calmarsi ildopo l'acquisizione forzata da parte di UBS della banca rivale. A Francoforte l'indice Dax sale dello 0,93%, a Londra l'Ftse dello 0,76%, a Parigi il Cac dell'1,12%. Ieri ledel Vecchio Continente hanno subito forti oscillazioni prima di chiudere in rialzo, trainati dai titoli bancari.UBS ha concordato domenica di acquistare la rivaleper 3 miliardi di franchi svizzeri. La banca combinata avrà cinquemila miliardi di asset investiti, secondo UBS. Le azionisono crollate fino al 54% ieri, mentre UBS è passata dalle perdite a un rialzo del 3,8%. Durante la notte, i mercati dell'Asia-Pacifico sono ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... classcnbc : Borse europee, partenza in verde, Milano in deciso rialzo: ????+1,2% a 26.200 punti ????+1% ????+0,8% ????+0,6%… - Agenzia_Ansa : Sprofondano le Borse europee sui timori che il fallimento della Silicon Valley Bank possa propagarsi al sistema fin… - Agenzia_Ansa : Lunedì nero per le Borse europee messe ko dal fallimento della californiana Silicon Valley Bank. Con il timore di u… - PaoloBMb70 : RT @classcnbc: Borse europee, partenza in verde, Milano in deciso rialzo: ????+1,2% a 26.200 punti ????+1% ????+0,8% ????+0,6% #Unicredit +3,3%,… - InvestimentiBNP : #AggiornamentoMercati Borse europee di nuovo al rialzo Nuova seduta di rimbalzo per gli indici europei, in attesa… -