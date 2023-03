Roma. Rifiuti, baracche e degrado sul fiume Tevere: sfregio all’Ara Pacis (Di lunedì 20 marzo 2023) Roma. La situazione sulle banchine del Tevere sta ponendo seri problemi ai cittadini capitolini, accrescendone l’apprensione per quella sembra essere una situazione davvero al limite. Troviamo di tutto, da quelle parti: baracche improvvisate, materassi, vestiti stesi, sedie, Rifiuti e oggetti di ogni tipologia. Il tutto a pochissimi metri otto l’Ara Pacis, coperti dai ponti nel cuore della Città eterna. Roma, Nomentana nel caos: i lavori di potatura mandano in tilt la viabilità Roma, degrado sul fiume Tevere: situazione insostenibile La visione di un panorama così fatto – uno dei luoghi più visitati da parte dei turisti, tra l’altro – è certamente preoccupante. Un vero e proprio sfregio a ciel sereno ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di lunedì 20 marzo 2023). La situazione sulle banchine delsta ponendo seri problemi ai cittadini capitolini, accrescendone l’apprensione per quella sembra essere una situazione davvero al limite. Troviamo di tutto, da quelle parti:improvvisate, materassi, vestiti stesi, sedie,e oggetti di ogni tipologia. Il tutto a pochissimi metri otto l’Ara, coperti dai ponti nel cuore della Città eterna., Nomentana nel caos: i lavori di potatura mandano in tilt la viabilitàsul: situazione insostenibile La visione di un panorama così fatto – uno dei luoghi più visitati da parte dei turisti, tra l’altro – è certamente preoccupante. Un vero e proprioa ciel sereno ...

