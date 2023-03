Ovidio | il “praeceptor amoris” che sonda la metamorfosi

Leggi su metropolitanmagazine

(Di lunedì 20 marzo 2023) Si inizia parlando d’amore. Con il pensiero di(43 a.C.-18 d.C.), ilper eccellenza originario di Sulmona, che per la sua Ars Amatoria (e probabilmente anche per il coinvolgimento in qualche scandalo) fu condannato da Augusto all’esilio nella lontana Tomi, dove rimase per dieci lunghi anni, senza mai ottenere la remissione della pena fino alla morte.: «Sic ego nec sine te nec tecum vivere possum» Apollo e Daphne, di John William Waterhouse. Photo Credits: Wikipedia Arrivato a Roma a soli 12 anni,viaggiò molto in gioventù, tra Grecia, Asia Minore ed Egitto. Entro i parametri dell’elegia, nelle schiere del mecenate Messalla Corvino,apre la sua carriera con gli Amores. Non è una novità, nella letteratura, che un poeta decida di ...