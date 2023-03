Migranti | Lollobrigida “Serve corresponsabilizzazione a livello Ue”

(Di lunedì 20 marzo 2023) BRUXELLES (BELGIO) (ITALPRESS) – “Una delle cose più importanti è ladi tutti rispetto a problematiche comuni che vanno affrontate insieme. Mi sembra che, sulle ultime vicende legate all'immigrazione, ci sia una maggiore consapevolezza del fatto che bisogna pianificare un'immigrazione legale in Europa, che sia possibile sostenere, con una integrazione di coloro che arrivano, come sono stati integrati i nostri concittadini quando sono andati all'estero. Ma questo viaggia di pari passo con un fermo contrasto all'immigrazione illegale”. Così il ministro dell'Agricoltura e della sovranità alimentare, Francesco, a margine del Consiglio Agricoltura dell'Ue. (ITALPRESS).-foto Italpress xf4-

...il governo Meloni si è vantato di aver preso provvedimenti per gli ingressi legali deiin ... il meloniano Francesco, ha dichiarato in un'intervista che si sarebbero dovuti far ...Tutto ció " si tenga ben presente " si pone per iirregolari ma anche per quelli regolari o regolarizzati, anche per i cinquecentomila che Meloni,e finanche uno smarrito ...Tutto mentre a Cutro continuano a ritrovare cadaveri di, molti dei quali bambine e bambini, annegati a cento metri dalla nostra costa. 28 febbraio 2023. Francescoministro dell'...

Ma questo viaggia di pari passo con un fermo contrasto all’immigrazione illegale”. Così il ministro dell’Agricoltura e della sovranità alimentare, Francesco Lollobrigida, a margine del Consiglio ...Tra le misure del decreto immigrazione approvato dal Governo il 9 marzo 2023 c'è la nuova fattispecie di di reato di morte o lesioni come conseguenza di delitti in materia di immigrazione clandestina ...