Ladre rom, pistolotto buonista della Malpezzi. Sallusti la zittisce: “Se stasera le rubassi la borsetta…” (video) (Di lunedì 20 marzo 2023) Borseggiatrici super attive in metro, specie a Milano e il dibattito dilaga ormai da giorni in tv. Ieri, allora, a Zona bianca la Malpezzi esonda con la solita tirata buonista. Ma Sallusti la argina (e l’asfalta) con poche parole: «Se stasera io cercassi di portare via la borsetta dell’onorevole, lei mi farebbe un mazzo tanto»… Intanto, mentre se ne discute sui social e sul piccolo schermo, il fenomeno cresce esponenzialmente. E la discussione mediatica cerca di definirne e, laddove possibile, arginarne i contorni. Ma l’impresa è ardua, e finora l’unica certezza è che le Ladre rom, di cui la consigliera comunale di Palazzo Marino, Monica Romano, per prima ha difeso a spada tratta la privacy – criminalizzando i video di chi, vittima o spettatore, continua da tempo a denunciare (social ... Leggi su secoloditalia (Di lunedì 20 marzo 2023) Borseggiatrici super attive in metro, specie a Milano e il dibattito dilaga ormai da giorni in tv. Ieri, allora, a Zona bianca laesonda con la solita tirata. Mala argina (e l’asfalta) con poche parole: «Seio cercassi di portare via la borsetta dell’onorevole, lei mi farebbe un mazzo tanto»… Intanto, mentre se ne discute sui social e sul piccolo schermo, il fenomeno cresce esponenzialmente. E la discussione mediatica cerca di definirne e, laddove possibile, arginarne i contorni. Ma l’impresa è ardua, e finora l’unica certezza è che lerom, di cui la consigliera comunale di Palazzo Marino, Monica Romano, per prima ha difeso a spada tratta la privacy – criminalizzando idi chi, vittima o spettatore, continua da tempo a denunciare (social ...

