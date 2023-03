Elezioni Imperia: centrosinistra, parla Laura Amoretti. 'La mia candidatura a Sindaco resta a disposizione della città. Sì a ipotesi ... (Di lunedì 20 marzo 2023) 'Leggo con interesse, come ogni giorno, le notizie riportate da organi di informazione - scrive nella nota Laura Amoretti - Leggo gli appelli seri e concreti, come leggo le speculazioni destituite ... Leggi su imperiapost (Di lunedì 20 marzo 2023) 'Leggo con interesse, come ogni giorno, le notizie riportate da organi di informazione - scrive nella nota- Leggo gli appelli seri e concreti, come leggo le speculazioni destituite ...

