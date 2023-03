(Di lunedì 20 marzo 2023) Continuano ad aumentare e sono vicine aldile foreste gestite in modo sostenibile in Italia (+3,7% sul 2021) eanche le aziende di trasformazione di legno e carta certificate ...

Tornando al rapporto del Pefc Italia, a fine 2022 i certificati hanno raggiunto quota 925.609,96 ettari. La zona a verde da gestire si estende per un totale di quasi 1.306 ettari tra foreste.

Crescono i boschi 'sostenibili', quasi 1 milione di ettari - Economia Agenzia ANSA

