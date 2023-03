Cerchi casa? Occhio, il Codici mette in guardia: annunci trappola ed agenzie fantasma, dilagano le truffe nel settore affitti (Di lunedì 20 marzo 2023) Cerchi una casa o una stanza in affitto, trovi una truffa. Il ritorno alla normalità, con la pandemia fortunatamente ormai alle spalle, ha rilanciato il mercato immobiliare e, complice l’uso sempre più diffuso di internet, gli annunci fioccano sul web. Purtroppo, dietro alcune offerte si nascondono delle fregature. Esche per lavoratori e studenti, per chi cerca un appartamento o una stanza, senza dimenticare turismo e case vacanza. truffe negli affitti, il Codici: “Alcune agenzie richiedono un pagamento per poter mettere a disposizione dei clienti il proprio database, con la promessa di offrire tanti annunci interessanti” “La domanda di affitti è aumentata in maniera importante – dichiara Ivano Giacomelli, Segretario ... Leggi su italiasera (Di lunedì 20 marzo 2023)unao una stanza in affitto, trovi una truffa. Il ritorno alla normalità, con la pandemia fortunatamente ormai alle spalle, ha rilanciato il mercato immobiliare e, complice l’uso sempre più diffuso di internet, glifioccano sul web. Purtroppo, dietro alcune offerte si nascondono delle fregature. Esche per lavoratori e studenti, per chi cerca un appartamento o una stanza, senza dimenticare turismo e case vacanza.negli, il: “Alcunerichiedono un pagamento per poterre a disposizione dei clienti il proprio database, con la promessa di offrire tantiinteressanti” “La domanda diè aumentata in maniera importante – dichiara Ivano Giacomelli, Segretario ...

